Seit über 150 Jahren verbindet der Pforzheimer Bahntunnel die Gemeinden des Kämpfelbachtals mit der Stadt Pforzheim. Da dieser den heutigen Anforderungen des Bahnbetriebs nicht mehr entspricht, wird seit 2015 ein neuer Tunnel gebaut. Jetzt konnten die Vortriebsarbeiten mit dem Tunneldurchschlag fertiggestellt werden.

Bei der Erneuerung des Pforzheimer Tunnels haben die Arbeiter den Rohbau für die über 900 Meter lange Tunnelstrecke geschafft. Zusammen mit Vertretern der beteiligten Baufirmen und der Deutschen Bahn (DB) feierte Tunnelpatin Sabine Hager mit allen Beteiligten den Tunneldurchschlag am Portal Pforzheim.

Für die entscheidenden letzten Arbeiten zum Durchschlag hatte die Tunnelpatin sogar selbst gesorgt: Mithilfe des Tunnelbaggers durchbrach sie das Hartgestein am Tunnelportal.

Rund 230.000 Tonnen Gestein ausgebrochen

Wie die DB in einer Pressemeldung mitteilt, wurden in insgesamt rund 130.000 Arbeitsstunden für die neue zweigleisige Tunnelröhre rund 230.000 Tonnen Gestein zwischen Pforzheim und Ispringen ausgebrochen. Mit einer Leistung von über 30 Metern pro Woche haben sich die Tunnelbauer in den letzten Wochen im Sprengvortrieb bis auf die letzten 15 Meter vor das neue Tunnelportal Pforzheim heran gearbeitet, so die DB weiter.

Den Bauarbeiten in den kommenden Monaten sehen die Bauingenieure der DB optimistisch entgegen. Den geplanten Fertigstellungstermin im September könne man demnach einhalten.