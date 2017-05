vor 2 Stunden Mühlacker Tragischer Unfall: 86- jähriger Mann stirbt nach Sturz in Mühlacker

Ein 86 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Goethestraße in Mühlacker unterhalb einer Brücke am Erlenbach tot aufgefunden worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.