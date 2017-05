vor 1 Stunde Mühlacker Tödlicher Sturz: Passant findet leblosen Fahrradfahrer

Für einen 53 Jahre alten Radfahrer aus dem Enzkreis kam jede Hilfe zu spät. Er wurde am Freitagmorgen gegen 6.10 Uhr in einem Graben des Kalkweg in Dürrmenz von einem Passanten leblos aufgefunden.

Nach den Feststellungen der Polizei Pforzheim stürzte der Mann in den Abendstunden vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls von seinem Rad und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit.