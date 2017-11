Am Mittwoch oder Donnerstag haben Unbekannte in Eutingen bei Pforzheim einen Schwan getötet, indem sie ihm den Kopf abgetrennt haben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern.

Vermutlich im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag haben Unbekannte in Eutingen einen Jungschwan getötet. Nach Angaben der Polizei wurde dem Tier mit einem Werkzeug der Hals durchgeschnitten, der Kopf konnte bislang nicht gefunden werden.

Am Donnerstagnachmittag war einer Zeugin der Kadaver in der Nähe des Eutinger Hallenbads aufgefallen. Diese hatte das Tier am Mittwochabend auch noch gesehen. An dem Abend seien ihr zudem zwei Männer aufgefallen, die sich darüber unterhalten haben sollen, "einen Schwan zu schlachten." Ob die beiden aber was mit der Tat zu tun haben, kann derzeit noch nicht beurteilt werden, so die Polizei. Da das grundlose Töten eines Wirbeltiers eine Straftat darstellt, hat die auf Tierschutzgesetze spezialisierte Einheit im Polizeipräsidium Karlsruhe die Ermittlungen aufgenommen.

Neben den Informationen zur Tat selbst, erhofft sich die Polizei nun auch Hinweise auf die beiden Männer, die noch unbekannt sind. Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und arabisch aussehen. Einer der Männer ist zirka 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trägt Vollbart. Er soll mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein. Die zweite Person wurde als über 1,90 Meter groß und auffällig schlank beschrieben. Sie trug eine beige Winterjacke. Am Mittwochabend sollen sie mit einem hellfarbenen Hund unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord nimmt alle Meldungen unter der Telefonnummer 07231/186-3211 entgegen.