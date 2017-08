vor 6 Stunden Heimsheim Tankstelle im Enzkreis überfallen: Polizei fahndet mit Bild nach Täter

Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter eine Tankstelle in der Römerstraße in Heimsheim (Enzkreis) überfallen und die Angestellten mit einer Waffe bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung- und fahndet mit einem Überwachungsbild nach dem Täter.