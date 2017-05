vor 1 Stunde Pforzheim Spektakuläres Video: Passant rettet sich mit Sprung vor Lkw-Anhänger!

Glück im Unglück hatte ein Pforzheimer Passant bei einem spektakulären Unfall am Montag: Ein Lkw-Anhänger hatte sich vom Hauptfahrzeug gelöst und ist in ein Geschäft für Handys und Computer gekracht. Ein vor dem Laden stehender Fußgänger konnte sich gerade noch mit einem beherzten Sprung in Sicherheit bringen.