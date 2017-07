In Keltern im Enzkreis müssen sich zwei Männer wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine 24-Jährige verantworten. Am Montagnachmittag hatten die Ermittler die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer festgenommen. Der zuständige Haftrichter erließ Haftbefehl.

Den Beschuldigten wird ein sexueller Übergriff auf eine 24-Jährige vorgeworfen. Wie die Staatsanwaltschaft Pforzheim und die Polizei berichten, hatte die junge Frau angegeben, dass sie sich am 3. Juli mit den beiden Männern auf einem Waldspielplatz in Keltern getroffen habe.

Dort habe man Alkohol getrunken und sie habe plötzlich die Besinnung verloren. Angehörige hätten sie in den frühen Morgenstunden vor dem Wohnanwesen gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Erst dort sei sie zu Bewusstsein gekommen, habe sich aber an die Vorfälle in der Nacht nicht erinnern können. "Die ersten Feststellungen der Ermittler ergaben, dass die junge Frau in besinnungslosem Zustand Opfer von sexuellen Übergriffen geworden war", so Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim führten die Beamten zu dem 27-Jährigen aus Pforzheim und einem 30-jährigen, wohnsitzlosen Mann. Durch Beamte des Fahndungsdezernates wurden, nach intensiven Fahndungsmaßnahmen, die Aufenthaltsorte der Männer bekannt. Am Montagvormittag konnten beide in Pforzheim widerstandslos festgenommen werden.

