vor 3 Stunden Pforzheim Sechs Kilometer Stau auf der A8: Wohnmobil bei Verkehrsunfall umgekippt

Zu einem Verkehrsunfall mit zeitweise sechs Kilometern Stau ist es am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Ost und Pforzheim West gekommen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.