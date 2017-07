vor 1 Stunde Pforzheim Schwindelanfall in Pforzheim: Pedelec-Fahrerin stürzt in Schaufenster

Eine 49-jährige Pedelecfahrerin wurde am Mittwochmorgen in Pforzheim verletzt. Wie die Polizei berichtet, erlitt die Frau einen Schwindelanfall und stürzte in ein Schaufenster. Sie trug schwere Verletzungen davon.