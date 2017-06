Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Donnerstag um 1.05 Uhr auf der A8 in Höhe Wimsheim im Enzkreis. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es bei starkem Regen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine beteiligte Autofahrerin war nach den Angaben der Polizei stark alkoholisiert.

Zur Unfallzeit war ein 58-jähriger Mann aus Mühlacker mit seinem Ford Fiesta zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd in Richtung Karlsruhe unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei benutzte er dabei den rechten Fahrstreifen. Bei starkem Regen kam es offenbar zu einer Kollision mit einem zunächst unbekannten weiteren Fahrzeug, das nach Spurenlage dem Fiesta hinten links aufgefahren war. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und überschlug sich. Er kam danach auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer musste nach Aussage der Polizei mit schweren Verletzungen, sein 41-jähriger Beifahrer mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Beim Fahrer wurde Lebensgefahr angenommen, was sich aber bei den Untersuchungen im Krankenhaus nicht bestätigte," so die Polizei weiter. Das zweite beteiligte Fahrzeug fuhr zunächst weiter. An der Unfallstelle aber ein verlorenes Kennzeichen gefunden werden.

Wie die Polizei berichtet, wurde kurze Zeit später durch die Feuerwehr das dazugehörige Fahrzeug, ein Auto Mercedes A-Klasse, auf dem Seitenstreifen der Autobahn an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd festgestellt. Der Wagen war schwer beschädigt. "Am Steuer saß eine stark alkoholisierte 38-jährige Frau. Sie ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen," so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 13.000 Euro. Die Autobahn war bis 3.30 Uhr nur auf dem linken Fahrstreifen befahrbar.