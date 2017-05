Aus bislang ungeklärter Ursache sind am späten Sonntagabend zwei Fahrzeuge auf der A8 bei Pforzheim-Wurmberg aufeinander gefahren. Drei Personen wurde dabei schwer verletzt.

Zu einem heftigen Auffahrunfall mit drei schwer verletzten Personen und einem Sachschaden von mehreren tausend Euro kam es in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A8 bei Wurmberg. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr der 20-jährige Fahrer eines Ford-Kleintransporters gegen 23 Uhr die A8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe, so die Polizei in ihrer Presseveröffentlichung. Dabei nutzte er bei leichtem Regen die mittlere von drei Fahrspuren.

"Etwa auf Höhe Wurmberg fuhr der 20-Jährige offenbar ungebremst auf den in gleicher Richtung fahrenden Fiat einer 55-Jährigen", berichtet die Polizei weiter. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst nach rechts gegen die Leitplanke geschleudert, von dort abgewiesen und geriet in der Folge nach links, wo er gegen die Mittelleitplanke prallte. Anschließend schleuderte der Wagen wieder nach rechts und kollidierte abermals mit der Fahrbahnbegrenzung, bevor er dort endgültig zum Stillstand kam.

Die Fahrerin des Fiats sowie ihr 53-jähriger Beifahrer erlitten ebenso wie der Fahrer des Kleintransporters schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden von Rettungskräften zunächst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden beteiligten Pkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem wurden zwei weitere Fahrzeuge durch Trümmerteile leicht beschädigt. Die Räumung der Unfallstelle war etwa gegen 1 Uhr abgeschlossen.