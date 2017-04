vor 2 Stunden Pforzheim Rotlicht missachtet: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau ereignete sich am Donnerstag um 08.20 Uhr, in Pforzheim, auf der B 294, nahe dem Bahnhofplatz und der Lindenstraße. Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Zeugenhinweise.