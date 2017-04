Am Samstag, gegen 19.45 Uhr kam es in Pforzheim zu einer Kollision zwischen einem Pkw-Fahrer und zwei 15-jährigen Fußgängerinnen. Beide Mädchen rannten über eine rote Ampel als der Pkw-Fahrer bereits Grünlicht hatte. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Pkw-Fahrer nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit.

Am Samstag, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug die Wildbader Straße in Pforzheim in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung Wildbader Straße/ Dietlinger Straße/ Habermehlstraße musste der Fahrer bei Rotlicht der Ampel auf der Rechtsabbiegespur anhalten.

Kurz darauf rannten zwei 15-jährige Fußgängerinnen bei Rotlicht von der Ditlinger Straße kommend über die Wildbader Straße, als zeitgleich die Ampel für den unbekannten Rechtsabbieger auf Grünlicht geschaltet hatte. Es kam zur Kollision mit den beiden Mädchen, welche beide auf die Fahrbahn stürzen.

Nach dem Unfall stieg der Pkw-Führer aus und half einer der beiden Geschädigten beim aufzustehen. Dann entfernte er sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Während eine Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt, zog sich die zweite 15-jährige schwere Kopfverletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.