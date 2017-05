vor 3 Stunden Pforzheim/Eutingen Raub am Bahnhof Eutingen: Polizei sucht Zeugen

Zu einem Raub kam es am Freitag um 23 Uhr, in Eutingen, in der Brauereistraße 3 (Bahnhof). Die beiden 24- und 17-jährigen Geschädigten saßen am Bahnhof als vier Männer auf sie zukamen und sie nach Wertgegenständen befragten.