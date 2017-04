vor 4 Stunden Pforzheim Polizei beendet Spritztour: Ohne Führerschein und mit Omas Auto

Ein 18-Jähriger startete am Freitagmittag mit dem Auto seiner Oma eine Chaos-Fahrt in der Region Pforzheim. Zunächst entkam der Jugendliche den Polizeibeamten auf der A8 bei Pforzheim-West, wurde wenig später aber erneut gesichtet und verfolgt. In einer Sackgasse verließ der 18-Jährige das Auto und flüchtete zu Fuß weiter.