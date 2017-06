Zwei schwer verletzte Personen sowie ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße K4516 bei Knittlingen ereignete. Das teilte die Polizei in einer Pressemeldung mit. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-jähriger VW-Fahrer auf dem Weg von Diefenbach nach Freudenstein von der Straße abgekommen, weil er einem entgegenkommenden weißen oder silberfarbenen Mercedes M-Klasse ausweichen musste. Dabei prallte er gegen eine Böschung und überschlug sich. "Der Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Mercedes-Fahrer beging Unfallflucht," so die Polizei. Am Fahrzeug entstand nach Aussage der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Bei dem flüchtigen Mercedes soll es sich um einen weißen oder silberfarbenen Mercedes der M-Klasse gehandelt haben. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder dessen Insassen konnten nicht gemacht werden. "Gemäß Zeugenaussagen sollen hinter dem Verursacherfahrzeug zwei Motorradfahrer gefahren sein, die nun dringend als Zeugen gesucht werden," so die Polizei am Donnerstag. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim und der Telefonnummer 07231/186-4100, zu melden.