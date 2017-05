vor 1 Stunde Pforzheim Nach Messer-Attacke: Ehefrau im Krankenhaus verstorben

Die am Mittwoch durch mehrere Messerstiche verletzte Frau ist am Freitagmittag in einer Pforzheimer Klinik verstorben. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung.