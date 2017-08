vor 6 Stunden Nagold Müllwagen-Unfall in Nagold: Gutachten kann mehrere Wochen dauern

Das Gutachten zu dem tödlichen Unfall mit einem Müllwagen in Nagold (Kreis Calw) kann mehrere Wochen dauern. Das teilte die Polizei in Karlsruhe am Montag mit. Der Grund dafür sei, dass alles sehr sorgsam geprüft werden müsse, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.