vor 17 Stunden Knittlingen Lieferwagen rutscht im Enzkreis auf zugefrorenen See

Ein 34-Jähriger ist in der Nähe von Knittlingen (Enzkreis) von der Straße abgekommen und mit seinem Lieferwagen auf einem zugefrorenen See gelandet. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich zuvor die Fahrertür an dem Wagen geöffnet.