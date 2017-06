vor 1 Stunde Pforzheim Kontrolle über Pkw verloren: 14-jährige Fußgängerin von Auto erfasst

Beim Rechtsabbiegen von der Berliner Straße in die Westliche Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim verlor am Samstagnachmittag um 15.12 Uhr eine 22-jährige Frau die Kontrolle über ihren VW Golf. Dabei wurde ein 14-jähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt.