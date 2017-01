17.01.2017 13:05 Pforzheim Justizopfer Harry Wörz: Täter läuft noch frei herum

Justizopfer Harry Wörz fordert, dass die Ermittlungen zum versuchten Totschlag an seiner Ex-Frau weitergehen. "Es läuft draußen noch einer rum", sagte er am Dienstag vor Journalisten in Pforzheim. Die Polizei müsse weiter nach dem wahren Täter suchen.