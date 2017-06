Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Diebstahlserie von Rollern aufklären können. Vier Jugendliche zwischen 14 und 19 sollen für mindestens 14 Diebstähle verantwortlich sein.

"Mit der Festnahme von vier jugendlichen Tatverdächtigen zu Wochenbeginn konnte die seit Anfang Mai anhaltende Serie von Roller-Diebstählen nahezu geklärt werden", berichtet die Polizei am Freitag. "Die vier der Polizei nicht unbekannten, jungen Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren hatten in teilweise unterschiedlichen Besetzungen in den zurückliegenden Wochen abgestellte und verschlossene Roller mit zum Teil brachialer Vorgehensweise aus Abenteuerlust aufgebrochen", so die Polizei weiter.

Nachdem die Jugendlichen die Roller zum Laufen gebracht hatten, fuhren sie den Tank leer und entsorgten diese anschließend, teilweise mit Unfallschäden, in Wiesen und Gebüschen oder einfach auf der Straße. "Im Zuge der Ermittlungen gelang es bisher 14 Roller-Diebstähle der Gruppierung zuzuordnen. Dabei wurden acht der Diebstähle in Remchingen und sechs in Kämpfelbach bzw. Königsbach begangen", so die Polizei weiter.

Bei einem der Jugendlichen wurden drei Roller und mehrere Rollerteile aufgefunden. Bislang wurden noch nicht alle Geschädigten kontaktiert und vermutlich auch noch nicht sämtliche demontierten Rollerteile aufgefunden. Zudem stellte sich für die Polizei heraus, dass Rollerdiebstähle seitens der Gruppierung eingeräumt wurden, die noch gar nicht bei der Polizei angezeigt wurden.

Zwei Tage nach der Festnahme der nächste Delikt

"Wenn auch im Zuge eines Täter-Opfer-Ausgleiches die Jugendlichen teilweise signalisiert haben, in Eigenregie für die verursachten Schäden aufzukommen, so scheinen nicht alle ihre Lehren aus der Sache gezogen zu haben", so die Polizei weiter. "Zwei der ermittelten Tatverdächtigen im Alter von 15 und 19 Jahren waren am Mittwochmittag erneut mit einem frisierten Roller ohne Führerschein unterwegs."

Nachdem die beiden einen Streifenwagen erkannten, flüchteten sie und verunfallten mit ihrem Gefährt. Bei der anschließenden Festnahme der zwei Jugendlichen stürzte ein Polizeibeamter des Polizeireviers Pforzheim-Nord, welcher dadurch dienstunfähig wurde.

Die Geschädigten oder Hinweisgeber, die im Zusammenhang mit den Rollerdiebstählen weitere sachdienliche Angaben machen können, werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remchingen unter Tel.: 07232/372580 in Verbindung zu setzen.