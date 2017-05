vor 3 Stunden Pforzheim Herrenloses Gepäck: Koffer mit Bettwäsche löst in Pforzheim Polizeieinsatz aus

Ein herrenloser Koffer am Pforzheimer Bahnhof hat am Mittwochmorgen die Polizei auf den Plan gerufen. Passanten hatten den verdächtigen Trolley an einem Aufgang zu einem Gleis entdeckt. Ein Teil der Unterführung wurde vorsorglich abgesperrt.