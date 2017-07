Eine 20-Jährige ist am Montagmorgen in der Nähe des Bahnhofs Pforzheim-Eutingen von einem Unbekannten körperlich angegangen und sexuell genötigt worden. In einer Pressemitteilung bittet die Karlsruher Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim war die junge Frau in den Morgenstunden auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Nachdem sie gegen 8.45 Uhr am Bahnhof Eutingen angekommen war, ging sie zu Fuß durch die Unterführung in südlicher Richtung, um anschließend die Rößlestaffel abwärts zu gehen.

"Beim Verlassen der Unterführung trat ihr jedoch plötzlich ein Mann entgegen, der sie kurz ansprach und dann direkt am Arm packte", so die Polizei. Der Unbekannte drückte die Frau gegen ein Geländer und versuchte, ihr das Top herunter zu reißen. Anschließend wollte er ihr an die Brust und in den Schritt zu fassen, was dem Täter aber aufgrund der massiven Gegenwehr der Attackierten nicht gelang. Der Angreifer ließ von der 20-Jährigen ab und floh durch die Unterführung in Richtung Norden.

Die junge Frau beschrieb den Mann als Mitte 30, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit leicht gebräuntem Teint, einem dunklen Bart und kurzen schwarzen Haaren. Bekleidet war er mit Jeans und einem roten Oberteil. Wer Hinweise zum Täter geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.