vor 1 Stunde Pforzheim Gegen Enkeltrick-Betrüger: Polizei will Senioren aufklären

Immer wieder werden Fälle in der Region bekannt, bei denen Senioren von Betrügern um Geld gebracht werden. Die Polizei will bei einer Präventionsveranstaltung am Dienstag, 25. Juli, ab 14.30 Uhr in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 68, direkt am Leopoldplatz in Pforzheim aufklären.