vor 1 Stunde Pforzheim Frontalzusammenstoß: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schellbronner Straße (L574) kurz vor dem Ortseingang Hohenwart kamen am gestrigen Freitagabend gegen 19.45 Uhr ein Motorradfahrer und dessen Sozius zu Tode, so die Polizei in einer Pressemitteilung.