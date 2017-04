Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag zu erheblichen Behinderungen auf der B10 bei Pforzheim geführt. Wie die Polizei berichtet, waren hier zwei Autos zusammengestoßen.

Nach den bisherigen Feststellungen der Verkehrspolizei befuhr eine 50-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr die B10 von der Anschlussstelle Pforzheim-West kommend in Richtung Ersinger Kreuz. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Ford auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen eines entgegenkommenden 54-Jährigen.

Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ihr Unfallgegner hingegen wurde leicht verletzt. Beide Verletzte wurden von Rettungskräften zunächst vor Ort versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 26.000 Euro. Sie mussten beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle gegen 16.30 Uhr war der betroffene Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Pforzheim gesperrt. Hierdurch kam es laut Polizei zeitweise zu erheblichen Behinderungen.