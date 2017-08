Eine ältere Frau ist am Freitag von Trickbetrügern reingelegt worden: Aus Angst vor Einbrechern übergab sie einem unbekannten ihr wertvolles Hab und Gut. Auch in Ettlingen versuchten "falsche Polizisten" hier Glück.

Wertvolle Gemälde und Stiche, eine Münzsammlung, teure Taschenuhren und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeuteten Trickbetrüger am Freitag bei einer 82-Jährigen in der Pforzheimer Nordstadt. Am Vormittag rief ein Mann mit der Nummer 07231/110 an, der sich als Polizist ausgab. Er sagte, die Rentnerin sei im Visier von Einbrechern. Sie solle daher ihre Wertsachen zur Abholung bereitstellen, damit die "Polizei" sie vor den Einbrechern sichern kann.

In Glauben das Richtige zu tun, übergab sie dann um 21.30 Uhr einem Mann die Wertsachen. Anschließend fuhr er mit einem Audi A3 davon. Das Kennzeichen dieses Autos war bereits vor Jahren gestohlen worden, stellte sich später heraus.

Der Mann wird als etwa 37 Jahre alt beschrieben, 1,80 Meter groß und schlank und mit dunklen Haaren beschrieben. Er hatte ein schwarzes oder dunkelblaues T-Shirt an und trug eine lange Hose. Zudem fiel der Geschädigten an dem Mann ein Ohrstecker auf.

Weitere ähnliche Anrufe gingen am Freitag auch bei zwei Senioren im Pforzheimer Sonnenhof sowie in Ettlingen ein. Hier blieben die Taten aber glücklicherweise im Versuch stecken.