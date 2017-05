Am Mittwochabend entblößte sich in Pforzheim ein bisher unbekannter Mann vor einer Jugendlichen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 16-jährige Geschädigte gegen 19.30 Uhr in der Sachsenstraße als ein fremder Mann auf sie zu kam und sich unvermittelt vor ihr entblößte. Dabei soll er sie in englischer Sprache angesprochen haben. "Die junge Frau schrie den Exhibitionisten an und rannte davon. Daraufhin ergriff auch der Unbekannte die Flucht", so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 25 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer grauen oder schwarzen Jeans und einem hellen T-Shirt. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich und sprach Englisch ohne Akzent. Wer Hinweise auf den unbekannten Mann geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.