Eröffnung in den Baumwipfeln: 29. Rossini-Festival in Bad Wildbad

Im Schwarzwald fing Rossini wieder mit dem Komponieren an. Zum Glück: Daraus ist ein Festival entstanden, zu dem seit fast drei Jahrzehnten Opernfans aus ganz Europa pilgern. Dieses Jahr findet der Auftakt vom 7. bis 9. Juli zunächst im Holzturm des Baumwipfelpfades, später im Kurtheater in Bad Wildbad statt.

Rossini in luftiger Höhe - nach der ungewöhnlichen Premiere im vergangenen Jahr startet das Festival "Rossini in Wildbad" am Freitag, den 7. Juli, erneut im Turm des Baumwipfelpfades. In diesem Jahr bietet das renommierte Festival im nördlichen Schwarzwald gleich vier Opern des italienischen Meisters. Beim Eröffnungskonzert auf dem 726 Meter hohen Sommerberg im 40 Meter hohen Holzturm des Baumwipfelpfades wird Antonino Fogliani geistliche Werke von Mozart und Rossini in großer Besetzung dirigieren.

"Belcanto Opera Festival" vom 13. bis 23. Juli

Anschließend lockt bis zum 23. Juli eine Fülle von Opern, Konzerten und Events. Am Samstag, 8. Juli, gibt es im liebevoll renovierten historischen Kurtheater die erste Premiere: Rossinis Burleske "L'occasione fa il ladro - Gelegenheit macht Diebe". Das turbulente Spiel um vertauschte Koffer und ausgetauschte Identitäten wird von Festival-Intendant Jochen Schönleber inszeniert. Die Hauptrolle singt der renommierte Bass-Buffo Lorenzo Regazzo, der auch eine Masterclass betreuen wird.

"Rossini 2017" bietet zudem als szenische Produktion in der Trinkhalle "Maometto Secondo". Ein musikalisches Ereignis verspricht die Premiere von "Eduardo e Cristina" zu werden. Am Dirigentenpult wird mit Gianluigi Gelmetti einer der legendären Rossini-Dirigenten erwartet.

"Rossini-Festival zählt zu international renommierten Opernfestivals"

Das Rossini-Festival zählt zu den international renommierten Opernfestivals. Es hat sich dem in Deutschland wenig bekannten Repertoire des klassischen Belcanto verschrieben, der anspruchsvollen schönen Gesangskunst. Opernfans pilgern aus ganz Europa seit 29 Jahren in das idyllische Schwarzwald-Bad, in dem der Maestro einst Linderung für seine Alters-Wehwehchen gefunden hat - und wo Gioachino Rossini (1792 bis 1868) nach mehreren Wochen 1856 das Komponieren wieder aufnahm. Zuvor hatte er etwa zwei Jahrzehnte fast nichts mehr komponiert. Rossini ist einer der populärsten Opernkomponisten, hat aber auch viele heute fast unbekannte Werke hinterlassen.