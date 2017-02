vor 3 Stunden Pforzheim Einbruch in Pforzheim: Dieb schlägt Schaufenster von Schmuckgeschäft ein

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag aus einem Schmuckgeschäft in der Westlichen-Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim Ringe und Ketten aus Silber sowie Modeschmuck im Wert von rund 1.000 Euro erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.