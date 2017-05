Die Polizei konnte am Donnerstagabend in Pforzheim einen mutmaßlichen Brandstifter festnehmen. Der Mann wird verdächtigt, einen Brand nahe eines Wohnhauses mutwillig gelegt zu haben.

Wie die Polizei berichtet, beobachteten zwei Zeugen wie eine männliche Person einen Stapel Altpapier anzündete. Das Papier befand sich in unmittelbarer Nähe eines unter einem Carport geparkten Fahrzeugs. Durch den Brand geriet das Auto in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Hauswand des angrenzenden Wohnanwesens ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Für die Löscharbeiten musste die Östliche-Karl-Friedrich-Straße voll gesperrt werden. An dem Fahrzeug sowie an der Hauswand entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro.

Der 32 Jahre alte Beschuldigte konnte auf der Flucht durch die Beamten festgenommen werden. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,12 Promille. Wie sich herausstellte, war der Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde direkt ins Gefängnis verbracht.