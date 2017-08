Am Montagmittag ist ein Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Herrenalb und Ettlingen tödlich verunglückt. Er überholte gerade mehrere Autos, als ein Fahrzeug gleichfalls zum Überholen ausscherte und gegen das Motorrad prallte.

Ein Verkehrsunfall auf der Albtalstrecke - L564 - zwischen Neurod und dem Abzweig nach Moosbronn hat am Montagmittag ein Todesopfer gefordert. Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen hatte der gegen 13.15 Uhr von Herrenalb her in Richtung Ettlingen unterwegs befindliche Motorradfahrer, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, mehrere Fahrzeuge überholt, als ein 50-jähriger Autofahrer den Mann übersah und selbst zum Überholen ausscherte. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer, prallte gegen die Leitplanke und erlitt so schwere Verletzungen, dass der per Hubschrauber herbeigeeilte Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Das Auto des 50-Jährigen wurde beschlagnahmt und wurde, wie auch das Motorrad, abgeschleppt. An den beiden Fahrzeugen war Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme und notwendigen weiteren Maßnahmen war die Landesstraße 564 im betroffenen Abschnitt bis gegen 16.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit örtlich umgeleitet.

Zeugen des Unfallgeschehens werden unter Telefon (0721) 944840 um ihre Meldung beim Verkehrsunfalldienst in Karlsruhe gebeten.