vor 57 Minuten Bad Wildbad Bad Wildbad: Mutter tötet 5-jährige Tochter und stellt sich der Polizei

Am Mittwoch hat eine Mutter ihr 5-jähriges Kind in der eigenen Wohnung umgebracht. Anschließend habe sie sich der Polizei gestellt, so ein Pressebericht der Ermittler und der Staatsanwaltschaft.