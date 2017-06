Ein Leichtverletzter, zehn Kilometer Stau und ein Schaden von 8.000 Euro waren am frühen Mittwochmorgen die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A8 bei Pforzheim.

Nach den Feststellungen des Autobahnpolizeireviers Pforzheim war ein 23 Jahre alter Autofahrer gegen 5.40 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs. Laut Polizei setzte er kurz vor der Abfahrt Pforzheim-West zum Überholen an und touchierte das Heck eines auf der mittleren Spur fahrenden 56-jährigen Autofahrers.

Das Fahrzeug des 23-Jährigen geriet dadurch ins Schleudern und prallte über die linke Fahrspur hinweg gegen die dortige Betonleitwand. Schließlich kam dessen Auto auf den beiden linken Fahrspuren zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der 56 Jahre alte Fahrer nach Aussage der Polizei leicht an der Hand verletzt und kam per Rettungsteam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei weiter mitteilt, musste das Auto des 23-Jährigen abgeschleppt werden. Zwei von drei Fahrstreifen blieben bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt, wodurch sich nach und nach der Stau auf bis zu zehn Kilometer verlängerte.