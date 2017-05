vor 2 Stunden Pforzheim Auto gegen Baustellen-Fahrzeug: Zwei Verletzte bei Unfall nahe Pforzheim

Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag in einem Baustellenbereich in Pforzheim ereignete.