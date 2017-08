vor 2 Stunden Pforzheim Auffahrunfall an Ampel: Drei Personen werden bei Pforzheim schwer verletzt

Am späten Mittwochabend kam es an einer Kreuzung in Pforzheim zu einem schweren Verkehrsunfall: an einer Ampel ist ein Fiat mit hoher Geschwindigkeit auf einen VW auf. Drei Insassen der beiden Autos wurden schwer verletzt.