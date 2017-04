Eine 61 Jahre alte Frau wurde am Freitagabend in der Nähe des Mühlacker Bahnhofs angegriffen. Wie die Polizei berichtet, versetzte ein Unbekannter der Frau einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Frau trug bei der Attacke ein Hämatom an einem Auge davon und erstattete erst am Sonntagnachmittag Anzeige beim Polizeirevier Mühlacker. Demnach war die 61-Jährige am Freitag gegen 22 Uhr in der Mühlacker Bahnhofstraße auf einen Spaziergang unterwegs, als der Unbekannte auf sie zugekommen sei und Geld verlangt habe. Nach der Attacke sei der Täter in Richtung der Industriestraße geflüchtet.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Anfang 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank mit dunklem Haar. Er trug eine schwarze Bomberjacke und schwarze Jeans mit einer dunklen Basecap. Das Kriminalkommissariat Pforzheim bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, die beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0721/939-5555 entgegengenommen werden.