14.10.2016 05:00 Pforzheim Arbeiten an den Weichen in Pforzheim: S5 muss teilweise eingestellt werden

Wegen Weichenarbeiten am Pforzheimer Hauptbahnhof müssen Fahrgäste der Stadtbahnlinien S5 und S6 auch in den kommenden Tagen mit Einschränkungen rechnen: Die Deutsche Bahn-Tochter DB Netz setzt ihre Arbeiten am Samstag, 15. Oktober, bis Montag, 24. Oktober, fort. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemeldung mit.