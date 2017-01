vor 13 Stunden Neuhausen / Enzkreis Angefahren oder nicht? 93-Jährige wird in Neuhausen tödlich verletzt

Eine 93 Jahre alte Frau hat sich am Samstagmorgen in Neuhausen im Enzkreis lebensgefährlich verletzt. Am Abend ist sie dann im Krankenhaus verstorben. Wie es zu dem Unfall kam und ob daran ein Auto beteiligt ist, ist aber noch nicht abschließend geklärt.