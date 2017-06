vor 6 Stunden Pforzheim A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart: Gleich zwei Unfälle halten Verkehr auf

Auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart ist es am Dienstagmorgen zu gleich zwei längeren Staus gekommen: Laut Polizei sei in Richtung Stuttgart auf Höhe von Remchingen ein Auto in Flammen geraten - auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Nord waren bei einem Unfall drei Schwerfahrzeuge beteiligt.