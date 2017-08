vor 3 Stunden Pforzheim 81-Jährige verursacht Auffahrunfall: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Trotz Rotlicht für Fußgänger überquerte am Montagnachmittag eine 81 Jahre alte Frau an der Kreuzung Westliche-Karl-Friedrich-Straße/Martin-Luther-Straße in Pforzheim die Fahrbahn und löste hierdurch einen Auffahrunfall aus. Da ein Unfallbeteiligter noch unbekannt ist, bittet die Polizei nun mögliche Zeugen sich zu melden.