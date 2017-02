04.02.2017 21:35 Nagold 69-Jähriger aus Pforzheim stirbt nach Unfall: Beifahrerin in Lebensgefahr

Wenige Stunden nach einem Unfall in Nagold ist am Samstagabend ein Autofahrer in der Uni-Klinik Tübingen gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte der 69 Jahre alte Mann aus Neuenbürg bei Pforzheim am Nachmittag vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto verloren.