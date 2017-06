vor 2 Stunden Pforzheim 30.000 Euro Schaden: Verkehrsunfall auf Pforzheimer Bahnhofplatz

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen um 9.25 Uhr auf dem Bahnhofplatz in Pforzheim, so die Polizei in einer Pressemitteilung.