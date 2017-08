Am Wochenende hat ein Mann versehentlich den falschen Kraftstoff für sein Auto getankt. Doch statt auf Hilfe zu warten, dachte er, er behebt den Fehler einfach selbst - indem er den falschen Sprit in den Gully leitet.

Weil er irrtümlich den falschen Sprit getankt hatte, entledigte sich ein 53-jähriger Mann ganz einfach wieder des Kraftstoffes, indem er es in die Kanalisation leitete. "Der Mann hatte an der Tankstelle an der Autobahn A8 am Sonntagabend 40 Liter Benzin statt den erforderlichen Diesel getankt", so die Polizei am Montag. "Als er seinen Fehler bemerkte, ließ er sein Fahrzeug einige Meter weiter rollen und pumpte das Benzin mittels eines Schlauchs in die Kanalisation."

Pforzheim: Benzin in Kanalisation abgelassen Alle Bilder

Glücklicherweise erfassten die Mitarbeiter der Tankstelle die Situation noch rechtzeitig und geboten dem 53-Jährigen Einhalt. Inzwischen hatte der Mann aber bereits zirka 15 Liter Treibstoff ins Abwasser eingeleitet. Die Feuerwehr Niefern-Öschelbronn musste mit vier Fahrzeugen und 15 Kräften ausrücken, außerdem waren Mitarbeiter der Autobahnmeisterei und des Bauhofs Niefern vor Ort. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung entrichten und wird wegen einer Umweltstraftat angezeigt.