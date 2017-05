Am Samstagabend wurde auf der Nöttinger Straße in Remchingen ein 12-jähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt zurück gelassen. Die Polizei sucht nach dem Unfallfahrer, der ohne Hilfe zu leisten, geflüchtet ist.

Bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr, auf der Nöttinger Straße in Remchingen sucht die Polizei noch Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 12-jähriges Mädchen beim Spielen im Bereich des Kiosk auf der Brücke, kurzzeitig auf die Fahrbahn gekommen und von einem herannahenden Auto am Fuß verletzt worden. Der Fahrzeuglenker hielt kurz an um nach dem Kind zu sehen, fuhr danach allerdings ohne sich weiter zu kümmern davon. Das Mädchen wurde anschließend stationär in einer Klinik aufgenommen.

Bei den Autoinsassen soll es sich um ein älteres Paar gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07082/7912-0 mit dem Polizeirevier Neuenbürg in Verbindung zu setzen.