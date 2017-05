Ein Lottospieler aus dem Raum Pforzheim hatte den richtigen Riecher: Wie die Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg berichtet, gewann der Glückspilz bei der Ziehung am Samstag rund 1,8 Millionen Euro.

Bei der Ziehung am Samstag habe ein Lottospieler aus dem Enzkreis als bundesweit Einziger die Gewinnzahlen korrekt vorausgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung. "Der 'Sechser' macht den Glückspilz um knapp 1,8 Millionen Euro reicher. Am Jackpot schrammte er haarscharf vorbei", so Lotto Baden-Württemberg.

Insgesamt hat der Gewinner aus dem Enzkreis 1.796.788,30 Euro gewonnen. Wer hinter dem Gewinner aus dem Enzkreis steckt, ist Lotto Baden-Württemberg nach eigener Aussage bekannt. Der Tipper habe seinen Spielschein mit Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle in Pforzheim abgegeben. Er bekomme die 1,8 Millionen Euro in den nächsten Tagen auf ein Konto seiner Wahl überwiesen.