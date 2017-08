Pünktlich zum Start der Sommerferien wird Pforzheim Schauplatz eines Weltrekordversuchs: Am Freitag, den 28. Juli, veranstaltet die Pforzheimer Agentur Glamourös Media-Event im Volksbank Haus die "Nacht der 1001. Bräute".

"Wir wollen anlässlich des Jubiläums 250 Jahre Goldstadt Pforzheim beweisen, dass wir den Weltrekord der Bräute knacken können", erklärt Veranstalter Ben Epple. Ziel ist ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Das bislang größte Treffen mit Teilnehmerinnen in Brautkleidern fand vergangenen Oktober statt. In China hatten sich 908 Bräute versammelt. "Wir haben unser Ziel bei 1001 gelegt: Tausendundeine Braut", so die Veranstalter.

Teilnehmen können an der Veranstaltung alle verheirateten, aber auch unverheirateten Frauen von 18 bis 88 Jahren. "Es geht aber auch darum, gemeinsam zu feiern. Es wird die große Nacht der Bräute", verspricht Epple. Interessierte Frauen können sich über das Kontaktformular auf der Internetseite, die eigens für die Veranstaltung ins Leben gerufen wurde noch weiter informieren bzw. anmelden.