Zwischenbilanz beim Neubau des Pforzheimer Tunnels: Mehr als 600 Meter sind geschafft. Trotzdem schreiten die Arbeiten langsamer voran als geplant. Sicher ist, dass der Tunnel im September 2018 fertiggestellt wird. Das hat auch Auswirkungen auf Pendler der Linie S5.

Bei der Erneuerung des Pforzheimer Tunnels, die seit 2015 im Gange ist, haben die Tunnelbauer einen Großteil der 909 Meter langen Strecke geschafft. Das meldet die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. 2017 sollen die Bauarbeiten am 2. Januar, das weitere Vordringen im Tunnel mit den ersten Sprengungen ab 3. Januar starten.

Bau des Tunnels verzögert sich

Mit einer Leistung von bis zu 30 Metern pro Woche arbeiten sich die Tunnelbauer rund um die Uhr näher an das Tunnelportal Pforzheim heran. Der Gesamtvortrieb ist damit rund 600 Meter vorangekommen. Das sind jedoch etwa 100 Meter weniger als ursprünglich für den Zeitraum vorgesehen, wie die Deutsche Bahn einräumt.

Als Grund nennt die Deutsche Bahn die teilweise schwierige Geologie. Zudem wurde zur Einhaltung von Lärmgrenzwerten auf die genehmigten nächtlichen Sprengungen verzichtet, so dass die derzeitigen Arbeiten nicht wie vorgesehen Ende Januar 2017 beendet werden konnten und nun bis ins Frühjahr kommenden Jahres fortgesetzt werden.

SEV für S5 bis Juni verlängert

Das hat Auswirkungen für die Pendler der Linie S5. Durch die Verlängerung der Baumaßnahme ergeben sich nach Aussage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) weiterhin Einschränkungen für die Fahrgäste der Stadtbahnlinie S5.

"Denn während der vier Zeitfenster pro Tag, die für die Sprengungen vorgesehen sind (1.30 Uhr, 8.30 Uhr, 14.30 Uhr, 20.30 Uhr, jeweils für 45 Minuten), ist die Bahnstrecke voll gesperrt und die Züge der S5 können nicht zwischen Wilferdingen-Singen und Pforzheim verkehren", teilt das Verkehrsunternehmen mit.

Für die ausfallenden Verbindungen setzt die AVG Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Die Fahrten der Linie S5 enden bzw. beginnen während der Sperrung aus bzw. in Richtung Karlsruhe in Wilferdingen-Singen oder teilweise bereits an der Haltestelle Söllingen Reetzstraße. In der Gegenrichtung enden bzw. beginnen die Fahrten in Pforzheim Hbf.

Insgesamt verlängere sich der SEV bis voraussichtlich 10. Juni 2017. Die AVG bittet Fahrgäste, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten und für ihre Fahrten in diesem Abschnitt mehr Zeit einzuplanen. Detaillierte Fahrplanauskünfte gibt es im Internet unter www.avg.info oder unter der Telefonnummer 0721 6107-5885.