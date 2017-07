vor 1 Stunde Pforzheim Nasse Fahrbahn: Motorradfahrer stürzt in Kurve und wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer, als er um 15.15 Uhr auf der Nordstadtbrücke in Pforzheim zu Fall kam, darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.